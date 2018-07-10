Biogeoscience dergisinde yer alan yazıya göre bilim insanları, Baltık Denizi'nin Botniya ve Finlandiya körfezleri arasında bulunan bölgeden alınan numuneleri inceledi. Son 100 yılda oksijenin kaybolma hızının önemli ölçüde yükseldiği ortaya çıktı. Ayrıca yumuşakçalar ve halkalı solucanlar dahil tüm deniz hayvanlarının ‘ölü bölgeleri' terk ettiği tespit edildi.

Bilim insanlarının görüşüne göre bu felaketin başlıca sebebi evsel, endüstriyel ve tarımsal atık suların deşarjı. Bu atık sularda, yosunun hızla çoğalmasını teşvik eden azot ve fosfor gibi çok sayıda besin maddesi bulunuyor. Ölü yosunlar dibe iniyor ve burada bakteriler tarafından işleniyor. Bu bakteriler aktif olarak oksijen tüketiyor ve bu yüzden deniz yavaş yavaş oksijeni kaybediyor.

Bilim insanları, atık su deşarjın azaltılması durumunda bu sürecin yavaşlayacağını düşünüyor. Oksijensiz kalan bazı bölgelerin eski hale gelmesi onlarca yıl alabilir, çünkü yosunlar havadaki azot sayesinde de çoğalıyor.

Vira Haber