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Haliç'te deniz taksiler alev alev yandı

Haliç'te deniz taksiler alev alev yandı

Haliç kıyısında bulunan 3 deniz taksi yandı. Teknelerin alev alev yanması kameraya yansıdı.

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Yangın saat 17.00 sıralarında çıktı. Feshane yakınında bulunan deniz taksilerden birinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede yandaki 2 tekneye daha sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yükselen siyah duman bir çok ilçeden görüntü. İtfaiye ekipleri denizden ve karadan yaptığı müdahaleyle yangını kısa sürede kontrol altına alındı. Alanda 17 deniz taksinin bulunduğu öğrenildi.
 

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Vira Haber

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