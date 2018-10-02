Bandırma Limanı'na fahiş fiyat  soruşturması

Rekabet Kurumu binasındaki toplantı, Rekabet Kurulu Başkanı Ömer Torlak başkanlığında yapıldı.

Torlak, toplantıda, kurul kararıyla Bandırma Limanı'nı işleten Çelebi Bandırma Uluslararası Limanı İşletmeciliği AŞ'nin, Ro-Ro taşımacılığı yapan teşebbüslere verdiği liman hizmetlerinde aşırı fiyat uygulayarak Rekabet Kanunu'nu ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik soruşturma açıldığını söyledi.

Tarafların görüşlerinin alındığı toplantıda, Çelebi Bandırma Uluslararası Limanı İşletmeciliği AŞ Genel Müdürü Mehmet Akif Ersoy, kurul üyelerinin sorularını yanıtladı.

Bandırma Limanı'nın, 36 yıllığına 175 milyon dolara devralındığını belirten Ersoy, işletmenin 4 yıl içinde yaklaşık 50 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirdiğini ve bunun özelleştirme şartnamesinin en önemli görevlerinden biri olduğunu bildirdi.

Ersoy, 3 kilometrelik rıhtımlarının yaklaşık 600 metresinin Ro-Ro hizmeti verdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Oransal olarak baktığınızda, yüzde 75'i diğer yük grupları, yüzde 25'inin de Ro-Ro için olduğunu farz edersek, gelir olarak baktığımızda da gelirimizin yaklaşık 10'una tekabül eden kısmı Ro-Ro'dan. İmarla ilgili bir çalışmamız var ve o bölgeye de yaklaşık 20-25 milyon dolarlık yatırım yapma durumumuz oluşmakta. Biz daha bu yatırımları yapamadan Ro-Ro'ya hizmet veriyoruz. Fiyatları oynatmadan, biz bunu test etmek istedik. Uyguladığımız tarifede 2 dolar düşüş yaptık hem de kuru 3,53'ten sabitledik."

Fiyatın düşürülmesinin ve sabitlenmesinin, Ro-Ro trafik artışına neden olmadığına işaret eden Ersoy, rekabetçi ortam yaratıldıysa fiyat ne olursa olsun aynı trafiğin belli oranda artarak devam edeceğini kaydetti.

Rekabet Kurulu, toplantıya ilişkin kararını 17 Ekim'de açıklayacak. Kararın daha erken alınması durumunda Rekabet Kurumunun internet sitesinden duyuru yapılacak.

Vira Haber