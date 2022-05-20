Bandırma Vapuru Kaptanı İsmail Hakkı Durusu Kabri Başında Anıldı
Bandırma Vapuru Kaptanı İsmail Hakkı Durusu’yu kabrinin bulunduğu Feriköy’de saygıyla anıldı.
A+A-
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 103'üncü yılında Mustafa Kemal Paşa'yı İstanbul'dan Karadeniz kıyısı boyunca fırtınalı havada seyir ederek Samsun'a götüren Bandırma Vapuru Kaptanı İsmail Hakkı Durusu kabri başında anıldı.
Deniz Trafik Operatörleri Derneği, Bandırma Vapuru Kaptanı İsmail Hakkı Durusu’yu kabrinin bulunduğu Feriköy’de andı.
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.
Bu haber toplam 108 defa okunmuştur
Etiketler : ismail hakkı durusu, bandırma vapuru, kaptan
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.