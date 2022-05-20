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Bandırma Vapuru Kaptanı İsmail Hakkı Durusu Kabri Başında Anıldı

Bandırma Vapuru Kaptanı İsmail Hakkı Durusu Kabri Başında Anıldı

Bandırma Vapuru Kaptanı İsmail Hakkı Durusu’yu kabrinin bulunduğu Feriköy’de saygıyla anıldı.

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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 103'üncü yılında Mustafa Kemal Paşa'yı İstanbul'dan Karadeniz kıyısı boyunca fırtınalı havada seyir ederek Samsun'a götüren Bandırma Vapuru Kaptanı İsmail Hakkı Durusu kabri başında anıldı.

Deniz Trafik Operatörleri Derneği, Bandırma Vapuru Kaptanı İsmail Hakkı Durusu’yu kabrinin bulunduğu Feriköy’de andı.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.

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