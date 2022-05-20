WISTA Yemeğine Yoğun İlgi

Denizci kız öğrencilere burs fonu oluşturmak amacıyla her yıl düzenlenen geleneksel gala gecesinde denizcilik sektöründe çalışan kadınlar, WISTA Türkiye üyeleri ve sektörün önemli isimleri bir araya geldi.

Gala Yemeği’nin açılış konuşmasını yapan WISTA Türkiye Derneği Başkanı Nazlı Selek, WISTA Malezya’nın da dahil olmasıyla birlikte toplam 56 ülkede 4 bini aşkın üyesiyle aktif olan bir dernek olarak kadınların ve gençlerin hizmetinde olduklarını kaydetti. WISTA’nın 18 Mayıs’ın Dünya Denizci Kadınlar Günü olarak kabul edilmesindeki rolünün çok büyük olduğunu söyleyen Selek, “IMO ile yapılan işbirliği anlaşması sonucu, denizcilikteki kadınlarla ilgili bir rapor yayınlandı. Raporda Türkiye’de özellikle yönetici pozisyonundaki kadınların yüzdesinin yüksekliği hepimizi gururlandırdı” dedi.

İMEAK Deniz Ticaret Odasının ana sponsoru olduğu etkinlikte kürsüye gelen DTO Başkanı Tamer Kıran ise, WISTA Türkiye’nin güçlü ve çok değerli bir sivil toplum örgütü olduğunu ifade ederek, “Erkekler için bile en zor mesleklerden biri sayılan ve denizcilikteki gemiler başta olmak üzere birçok alanda fiilen çalışan kadınlarımızın sayısının gittikçe artmasını fevkalade sevindirici bir gelişme olarak görüyorum” diye konuştu.

Kıran’a konuşmasının ardından kız öğrencilere burs sağlanması amacıyla düzenlenen etkinlikte desteği olan sponsorlara plaket takdim edildi. Gece, Ata Marin Orkestrası’nın müzik dinletisiyle devam etti.

Vira Haber