Bandırma’daki Balık Halinde Hamsi ve İstavrit Bolluğu

Bandırma`daki tezgâhlarda kilosu 70 liradan satılan yerli hamsi vatandaşlar tarafından en çok tercih edilen balık oldu. Marmara Deniz’inde fırtınanın dinmesiyle birlikte Güney Marmara’nın en önemli balıkçılık merkezi olan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Su Ürünleri Hali`nde hamsi, istavrit ve sardalye bolluğu yaşanıyor.

Bursa, İstanbul gibi büyükşehirlere de balık sevkiyatının yapıldığı Bandırma Su Ürünleri Balık Hali’ne teknelerle Marmara Denizi’nde yakalanan kasa kasa balıklar getiriliyor.

Uzun yıllardır balıkçılık yapan Balıkçı Barış Deniz, yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz hafta, hava çok bozuktu birçok balıkçı tekneleri denize açılmadı. Açılamayan tekneler nedeniyle hamsinin kilogram fiyatı 120 liraya kadar yükseldi. Havalar düzeldi ve hamsinin fiyatı 70 TL’ye indi. Havaların güzel olduğu sürece bu fiyatlarda devam edecektir. Hamsi 70 lira bandına kadar indi. Hamsinin yanında tezgâhlarımıza istavrit, sardalye de bol bol gelmektedir. İstavrit ve sardalyenin de kilogram fiyatları 70 liradan alıcılarını bekliyor. Vatandaşlarımız en çok hamsi balığını tercih ediyor ve diğer balıklara göre en çok o satılıyor. Herkesi omega3 zengini balık yemelerini istiyorum. Havalar güzel oldukça fiyatları da uygun olacaktır”.

Palamut balığının ise geçen seneki gibi bol olmadığını kaydeden Barış Deniz, "Palamudun tanesi 150 liradan satılıyor. Diğer yandan sardalyenin kilosu da 60 lira bandında seyrediyor ama en çok hamsi tercih ediliyor" dedi.

Öte yandan palamut tane 150 lira, çipura 120 lira, levrek tane 120 lira, kolyoz kilogram 100 liradan balık tezgâhlarında alıcılarını bekliyor.

Vira Haber