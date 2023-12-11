3 Yıldır Kadıköy’de Demirleyen İran Bandıralı Gemi Limandan Ayrıldı
Yaklaşık 3 yıldır Haydarpaşa limanında demirleyen İran bandıralı Shamim isimli konteynır gemisi limandan ayrılarak seyrine başladı.
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2021 yılında Kadıköy Haydarpaşa limanına demirleyen İran bandralı konteynır gemisi yaklaşık 3 yıl sonra limandan ayrıldı. Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı römorkörlerin yardımıyla limandan ayrılan gemi Marmara denizine doğru seyrine başladı. Geminin, Marmara denizinde bir süre demirleyip Türkiye’den ayrılacağı öğrenildi.
Vira Haber
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Etiketler : Kadıköy, İran Bandıralı Gemi, Liman, Shamim
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