TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Kuruluşunun 69. Yılını Kutladı

TMMOB Gemi Mühendisleri Odası (GMO) 69. kuruluş yıl dönümünü üyeleriyle birlikte 9 Aralık 2023 tarihinde Titanic Business Otel’de kutladı. Geceye, Türkiye Cumhuriyeti 27. Başbakanı Binali Yıldırım, TBMM 26. Başkanı İsmet Yılmaz, 65. Hükümet Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Büyükelçi Suat Hayri Aka, KKTC Türk Denizcilik İşletmesi Genel Müdürü Cemalettin Şevli, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, GİSBİR Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kıran, Hizmet İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Salih Zeki Çakır, İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Başaran Bayrak, TMMOB GEMİMO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yaşar Canca, TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi Feramuz Aşkın, TMMOB Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Zorlu, Utkan Güneş ve Turgay Erkan, Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan Çendik, Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kapt. Muhammer Arslantürk, Türk Loydu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Oral Erdoğan, T.C. UAB Tersaneler ve Kıyı Yapıları Eski Genel Müdürü Salim Özpak, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Eski Genel Müdürü Hızırreis Deniz, Yalova Altınova Tersane Girişimcileri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Fazıl Uzun, Türk Loydu A.Ş. Genel Müdürü Genel Müdürü Lütfü Savaşkan’ın yanı sıra, gemi inşa fakültesi dekanları, sektörün ileri gelenleri, üyelerimiz ve aileleri katıldı.

Gece, GMO Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Hüseyinoğlu’nun açılış konuşması ile başladı. Hüseyinoğlu’nun, ardından Türkiye Cumhuriyeti 27. Başbakanı Binali Yıldırım konuşmasını gerçekleştirdi.

Türkiye Cumhuriyeti 27. Başbakanı ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım konuşmasına Gemi Mühendisleri Odası Başkanı Bülent Hüseyinoğlu ve yönetim kuruluna teşekkür ederek başladı. Gemi Mühendisleri Odası’nın kuruluş yıl dönümü vesilesiyle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti belirten Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti:

“Gemi İnşa Alanında Ülkemiz Parlayan Bir Yıldızdır”

“Birbirimizle buluşma görüşme, hasret giderme ve bilgi alışverişi imkanı buluyoruz. Geleneksel bir hale geldi. Gemi Mühendisleri Odası, çok partili hayata geçtikten sonra kuruluşu gerçekleştirilen ilk sivil toplum kuruluşu ve ilk mühendislik meslek odası. Gemi Mühendisleri Odası’nı kuran, bugün de aramızda olmayan değerli meslek büyüklerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Değerli meslektaşlarım, gemi inşa sanayi diğer sanayi kollarına göre yerli ve milli anlamda başlaması çok daha önce olmuştur. Havacılık gibi değil, diğer alanlar gibi değil. Gemi inşa sektörü altmışlı yıllarda, gemilerini yapar hale gelmiştir. Abidin Daver Gemisiyle, Şükrü Okan Gemisiyle, Şehir Hatları Gemisiyle, römorkörlerle başlayan bu yolculuk; bugün Tuzla’da, Yalova’da dünya markası her türlü tekneyi yapar bir yetkinliğe ulaşmıştır. Bu da sizlerin sayesinde, meslektaşlarımın sayesindedir. Gemi inşa alanında ülkemiz parlayan bir yıldızdır. Genel hatlarıyla denizcilik küresel bir iş koludur. Denizcilik öyle bir sektördür ki gemiler olmasa dünyadaki insanların yarısı açlıktan, susuzluktan ölür. Çünkü hepimiz biliyoruz taşımaların yüzde doksanı deniz yoluyla yapılıyor. Yani siz meslektaşlarımızın yaptığı gemilerle taşınıyor. Bir insan, projelendirdiği geminin denize inip yüzmeye başladığını görünce onun verdiği keyif, heyecan, hiçbir şeyde yoktur. Bu süreçleri tecrübe etmiş bir meslektaşınız olarak kader bizi siyaset tarafına attı ve orada da ülkemize birçok görevi yapmaya çalıştık ama hiçbir zaman mühendislik anlayışımızdan, mühendislik ölçüsünden uzaklaşmadık, ayrılmadık. Her zaman yaptığımız işlerin, atacağımız adımların hesabını kitabını yaparak attık. Tabi ki yaptıklarımız, yapmadıklarımız vardır. Bunu tarih yerli yerine koyacaktır.

“Filistin’de Yapılan Savaş Suçunun Hesabı Bir Gün Sorulur”

Değerli dostlar az önce başkanımızın söylediği hususu ben de tekrar etmek istiyorum. Bugün dünya adaletten uzaklaşmıştır. Bugün dünya haklının güçlü olduğu değil, güçlünün haklı olduğu bir süreci yaşamaktadır. Dünyanın gözü önünde en gelişmiş silahlarla elinde hiçbir şeyi olmayan o masum çocuklar, kadınlar, sivil insanlar alçakça katlediliyor. Filistin’de bir etnik temizlik yapılıyor, bir savaş suçu işleniyor. Bugün bunları yapanlar zannetmesin ki bunlar yanlarına kalacak. Gün gelir devran döner. Bu hesaplar elbette ki sorulur, sorulmalıdır da. Eğer daha adil bir dünya istiyorsak, eğer daha barışçıl bir dünya istiyorsak mutlaka güçlünün değil, haklının güçlü olduğu bir düzeni gerçekleştirmek zorundayız.

Türk Loydu’nun IACS Üyeliğini Kutladı

Bu akşamın en güzel haberlerinden biri de milli klas kuruluşumuz Türk Loydu’nun IACS üyesi olmasıdır. Bu da sektörümüz adına güzel bir gelişmedir. Bunun gerçekleşmesi hepimizin hayaliydi. Bugün bu hayal gerçeğe döndü. Emeği geçen bütün meslektaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu gecede, siz değerli meslektaşlarımızla bir arada olmaktan duyduğum memnuniyeti bir kez daha ifade ediyor, bizleri buluşturan Gemi Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanına, Yönetim Kuruluna ve emeği geçenlere yürekten teşekkür ediyor, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.

GMO Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Hüseyinoğlu’nun konuşmasında yer alan başlıklar;

“Cumhuriyet Devrimlerinin Hem Bekçileri Hem De Uygulayıcılarıyız”

“Değerli dostlar, meslektaşlarımız; Gemi Mühendisleri Odamızın 69. Geleneksel Buluşmamıza hoş geldiniz. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı olması vesilesiyle, işgal edilmiş, emperyalist paylaşımların ortasında kalmış vatanımızın kurtuluşu için mücadele vermiş Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşlarını saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Biz Gemi Mühendisleri, Cumhuriyet devrimlerinin hem bekçileri hem de uygulayıcılarıyız. Her alanda mesleki, meslektaş ve kamu çıkarını düşünerek hareket ederiz. Mühendislik bilimini hayata geçirirken etik değerlerimizi unutmaz, çalışmalarımızı en yüksek verimlilikte ülke kaynaklarını en iyi şekilde kullanırız. Bu güzel gecemiz vesilesiyle Gemi Mühendisleri Odası’nın kurucu üyelerinin yüksek bir vizyonla ve öngörüsüyle 1962 yılında kurulan milli klas kuruluşumuz Türk Loydu’nun IACS üyeliğini tebrik ediyorum. Ne mutlu bizlere ki Türk Loydu son otuz yıldır bin bir emekle verdiği mücadeleyi başarıyla nihayetlendirmiş IACS’in 12. üyesi olmuştur. Bununla gurur duyuyoruz. Bu vesileyle Türk Loydu’nun kuruluşunda yer alan Hakk’ın rahmetine kavuşmuş değerli meslektaşlarımızı ve onlarca yıldır hizmet vermiş, bu süreçte emekleri geçmiş bütün Türk Loydu çalışanlarına teşekkür ederiz.”

“Filistin Halkının Bağımsızlığının Yanındayız”

“Değerli dikkatlerinize sunmak istediğim bir diğer konu ise hemen yanı başımızda her saat her dakika süren İsrail işgaliyle ve zorbalığıyla ezilen, katledilen Filistin halkının bağımsızlığının yanında olduğumuzun bilinmesidir. Bu bizim en birincil görevlerimizden birisidir. Mazlum halkların yanında olmamız bizim boynumuzun borcudur. Unutmayalım ki insanın insana zulmü bitmedikçe mutluluk, aydınlık günler gelmeyecektir. Birlik ve beraberliğimizin daim olmasını dilerim.”

Oda Gecesinde meslekte 60. 50. 40. ve 25. yılını dolduran üyelere plaket takdim edildi. Ardından 69. Kuruluş Yıl Dönümü Gecesine sponsor olan firmalara ve GMO’nun başlattığı burs kampanyasına destek verenlere teşekkür plaketleri verildi.

“Amacımız Her Sene Oda’nın Yaşı Kadar Burs Vermek”

Gemi Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi İlham Çelebi, burs kampanyamıza destek olan üyelerimize ve firmalara plaketlerini takdim etti. Kampanyamızın devam ettiğini belirten Çelebi, şöyle devam etti:

“Bazılarımız mühendis, tersane müdürü, tersane sahibi, milletvekilli, bakan hatta ve hatta başbakan bile oldu. Ama unutmayın hepiniz bir zamanlar öğrenciydiniz. Öğrenci olmanın zorluklarını hepiniz yaşadınız. Bunu asla unutmayın. Bizler odamız olarak odanın yaşı kadar öğrenciye her yıl burs vermeye çalışıyoruz. Bu sene 69 öğrenciye burs verdik. Hayalimiz her sene gemi mühendisliği okumaya başlayan 400 öğrenciye de burs vermektir. Bunu hep birlikte başarabiliriz.”

Yoğun ilgi ve katılımla devam eden gece, plaket töreni sonrasında, Grup Ayna sahneye aldı. Gecede gelenekselleşen piyango çekilişi yapılarak, kazananlara hediyeleri verilmesi ardından sona erdi.

Vira Haber