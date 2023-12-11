Elazığ’da Şiddetli Yağışlar Köy Yollarına Zarar Verdi
Elazığ’da 3 gündür etkili olan sağanak yağış nedeniyle köy yolları zarar gördü.
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Palu ilçesi Akyürek köyünde sağanak yağış etkili oldu. Etkili olan sağanak yağış sonrası su taşkınları meydana geldi. Taşkınlar nedeniyle köy yolları tahrip olurken birçok vatandaş ulaşım sıkıntısı yaşadı. Ekipler, tahrip olan yolların onarılması için çalışmalara başladı.
Öte yandan Maden ilçesinde de aşırı yağışlar sonrası dere coştu. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Vira Haber
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Etiketler : Elazığ, Şiddetli Yağış, Köy Yolları
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