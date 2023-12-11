Eğirdir Gölü’nde 500 Adet Kerevit Sepeti Ele Geçirildi

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde, Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekipleri tarafından kaçak avcılıkla mücadele çerçevesinde denetim gerçekleştirildi. Ekiplerce 10 Aralık tarihinde Eğirdir Gölü’nde gerçekleştirilen ortak su ürünleri denetiminde kaçak avcılıkta kullanılan 500 adet kerevit sepeti tespit edilerek ele geçirildi. 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu’na göre kerevit sepetlerine el konularak canlı olan kerevitler göle iade edildi.

Vira Haber