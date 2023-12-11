Kafkametler’in Kayıp 7 Mürettebatını Arama Çalışmaları Sürüyor

Denizcilik Genel Müdürlüğü kontrolünde geminin yerinde söküm çalışmalarına başlanacağı öğrenildi.

Kdz. Ereğli ilçesinde geçen 19 Kasım günü askeri mendireğe çarptıktan bir süre sonra batan ve halen 7 mürettebatından haber alınmayan Türk Bayraklı Kafkametler adlı yük gemisinin batığında ve liman boyunca arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Türk Bayraklı Kafkametler adlı yük gemisi 12 mürettebatıyla Rusya'dan aldığı ferro silikon yükünü İzmir'e taşımak üzere yola çıktı. Geçen 19 Kasım günü kuvvetli fırtına nedeniyle Kdz. Ereğli ilçesi açıklarındaki askeri mendireğe çarptıktan sonra batan geminin 12 mürettebatından 5'inin cansız bedenine ulaşılırken 7'sine ulaşılamadı. Havadan, karadan ve denizden çalışmalar devam etti. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, jandarma, polis ve Kıyı Emniyeti'ne bağlı ekipler helikopter, bot, dalgıçların yanı sıra karadan da komandolar, AFAD ekipleri kıyı sahili boyunca arama tarama çalışmasını sürdürüyor.

Öte yandan Denizcilik Genel Müdürlüğü kontrolünde geminin yerinde söküm çalışmalarına başlanacağı öğrenildi.

Vira Haber