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Bangladeş Deniz Kuvvetleri'ne ait korvetten Mersin limanına ziyaret

Bangladeş Deniz Kuvvetleri'ne ait korvetten Mersin limanına ziyaret

Milli Savunma Bakanlığı, Bangladeş Deniz Kuvvetleri’ne ait BNS Sangram korvetinin Mersin’e liman ziyareti gerçekleştirdiğini açıkladı.

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Milli Savunma Bakanlığı, Bangladeş Deniz Kuvvetleri'ne ait BNS Sangram korvetinin Mersin'e liman ziyareti gerçekleştirdiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Bangladeş Deniz Kuvvetleri'ne ait BNS Sangram korveti, BM Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) kapsamında 4-6 Kasım 2021 tarihleri arasında Mersin'e liman ziyareti gerçekleştirdi” denildi.

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Vira Haber

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