Şili'de Atacama Çölü’ne atılan tekstil ürünleri çöp dağları oluşturdu

Yüz binlere ulaşan atılan tekstil ürünlerinden oluşan yığınların Atamaca Çölü’nde çöp dağları oluşmasına neden olduğu belirtildi.

Son yıllarda çocuk işçiler ve giyim endüstrisinde ödenen düşük ücretler ile gündeme gelen tekstil sektörünün çevreye verdiği zararı gözler önüne seren görüntülerde, en az 39 bin ton tekstil ürünü olduğu bildirildi.

Güney Amerika ülkesi Şili, uzun yıllardır Avrupa, Asya veya Amerika Birleşik Devletleri'nde satılamayan tekstil ürünlerinin merkezi olurken geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Alto Hospicio serbest bölgesindeki Iquique limanına her yıl yaklaşık 59 bin ton giysinin geldiği aktarıldı.

Limanın ithalat alanında eski bir çalışan olan Alex Carreno, yaptığı açıklamada, “Bu giysiler dünyanın her yerinden geliyor” derken, “Santiago'ya satılmayan veya başka ülkelere gönderilmeyen şeyler serbest bölgede kalıyor” diye konuştu.

Atılan giysilerden yalıtım panelleri üretimi gerçekleştiren şirketin sahibi Franklin Zepeda, "Sorun, giysilerin biyolojik olarak parçalanamaması, kimyasal ürünler içermesi ve bu nedenle belediye çöplüklerine kabul edilmemesi" dedi.

SU İSRAFI

Birleşmiş Milletler’in (BM) 2019 yılında yayımladığı raporunda, küresel giyim üretiminin 2000 ila 2014 yılı arasında ikiye katlandığı belirtilirken, tekstil sektörünün küresel su israfının yüzde 20’sinden sorumlu olduğu aktarıldı.

Raporda, tek bir kot pantolon üretimi için 7 bin 500 litre su kullanıldığı vurgulanırken, giyim ve ayakkabı imalatının küresel sera gazlarının yüzde 8'ine katkıda bulunduğu ve “her saniye bir çöp kamyonuna eş değer miktarda tekstil ürününün gömüldüğünü veya yakıldığını” söyledi.

Sentetik veya kimyasallarla işlenmiş giysilerin biyolojik olarak parçalanması 200 yıl alabileceği belirtilen raporda, tekstil ürünlerinin lastikler veya plastik malzemeler kadar zehirli olduğunun altı çizildi.

Vira Haber