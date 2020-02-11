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Bangladeş’te 14 mülteci denizde boğuldu

Bangladeş’te 14 mülteci denizde boğuldu

Bangladeş'in güney kıyılarından Malezya'ya deniz yoluyla geçmeye çalışan 14 Arakanlı mülteci, teknelerinin batması sonucu hayatını kaybetti.

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Bangladeş Sahil Güvenlik Birimi, ülkenin güney kıyılarından Malezya'ya geçmeye çalışan bir teknenin St. Martin Adası yakınlarında battığını açıkladı.

Arakanlı mültecilerle dolu tekneden 14 kişinin cesedine ulaştıklarını belirten yetkililer, 70 kişinin kurtarıldığını ve yaklaşık 40 mültecinin arandığını bildirdi.

Vira Haber

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