ABD gemisinde salgın paniği!

ABD'nin Florida eyaletindeki Lauderdale Limanı'ndan kalkan gemi, rotası gereği Karayipler'deki 8 limana uğradıktan sonra başlangıç noktasına geri dönecekti. Ancak Floridaki Fort Lauderdale limanından kalkan "Karayipler Prenses" adlı yolcu gemisinde 229 yolcu ve 22 kişilik mürettebat, kusma ve diyare (ishal) şikâyetleriyle hastalandı.

Geminin yanaşmasının planlandığı Karayipler ülkesi Trinidad ve Tobago yetkililerinden yapılan açıklamada, salgının yayılma riski nedeniyle geminin, limana yanaşmasına izin verilmediği belirtildi. Olayın, ABD, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine rapor edildiği kaydedildi.

Gemide, 3 bin yolcu ve bin 100'den fazla mürettebatın olduğu, 2 Şubat ila 16 Şubat tarihleri arasında bir gezi düzenlediği bildirildi.

Vira Haber