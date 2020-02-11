İstanbul8 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Seferler iptal edildi
Seferler iptal edildi

Seferler iptal edildi

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bugün yapılması planlanan seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

A+A-

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bugün yapılması planlanan seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO’nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 07:00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, 09:30 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, 09:30 Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas) seferi, 10:00 Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, 10:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya) seferi, 13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya) seferi, 13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Armutlu (İhlas) seferi, 14:25 Armutlu (İhlas) – Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle programdan çıkarıldı.

İDO’nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre ise Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy saat 08:30, Kadıköy-Yenikapı-Bursa saat 09:50, Bursa-Yenikapı-Kadıköy saat 10:30, Bostancı-Yenikapı-Bandırma saat 18:45 seferleri iptal edildi.

Vira Haber

Bu haber toplam 85 defa okunmuştur
Etiketler : , , , , , , , , ,

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.