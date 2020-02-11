Seferler iptal edildi
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bugün yapılması planlanan seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bugün yapılması planlanan seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO’nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 07:00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, 09:30 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, 09:30 Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas) seferi, 10:00 Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, 10:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya) seferi, 13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya) seferi, 13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Armutlu (İhlas) seferi, 14:25 Armutlu (İhlas) – Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle programdan çıkarıldı.
İDO’nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre ise Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy saat 08:30, Kadıköy-Yenikapı-Bursa saat 09:50, Bursa-Yenikapı-Kadıköy saat 10:30, Bostancı-Yenikapı-Bandırma saat 18:45 seferleri iptal edildi.
Vira Haber
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