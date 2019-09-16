Bangladeş'te kargo gemisi battı, 152 konteyner kayıp

"MV Golf Argo" adlı kargo gemisi, perşembe gecesi 152 konteyner ile Kolkata istikametine doğru yola çıktı. Chittagong Limanı'ndan ayrıldıktan bir süre sonra motorunun bozulmasının ardından içinde 14 denizcinin olduğu gemi alabora oldu.

Tamamı Bangladeşli olduğu bildirilen 14 denizci, Bangladeş Deniz Kuvvetleri'nin yaptığı bir operasyonun ardından kurtarıldı. Denizcilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kurtarılan denizcilere ilk yardım yapılmasının ardından Payra Limanı'ndaki ailelerine teslim edildiler. Geminin durumu ve kayıp konteynerlar ile ilgili henüz açıklama yapılmadı.



Vira Haber