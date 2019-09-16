Ukrayna Karadeniz’i Baltık Denizi’ne bağlamayı planlıyor

Haziran ayında yapılan seçimlerin sonrasında başbakan seçilen Honcharuk Kiev’de 12-14 Eylül tarihlerinde düzenlenen 16. YES Toplantısı’nda iddialı altyapı projelerinden bahsetti.

Honcharuk “Üzerinde çalıştığımız birkaç iddialı altyapı projemiz var. Baltık Denizi ve Karadeniz’i bir kanal yoluyla birleştirmeyi denemeliyiz. Bu oldukça gerçekçi. Belarus ve Polonya ile müzakere edilmesi gereken kırk su yolu projesi var. Bu hedefe ulaşabilmek için yapıcı bir ilişki kurmalıyız ve bunu yapmaya çoktan başladık” şeklinde konuştu.

Başbakan Honcharuk Ukrayna'nın daha da güçlenmesini sağlayacak yeni fırsatları göz önünde bulundurmaya hazır olduğunu belirtti. Uzmanlara göre üç ülkenin topraklarından geçmesi planlanan su yolunun uzunluğu 2.000 kilometreyi aşacak.

Vira Haber