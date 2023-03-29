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Bangladeş'te Karides Avcılığı

Bangladeş'te Karides Avcılığı

Bangladeş’in Bengal Körfezinde gerçekleştirilen karides avcılığı, bir yandan bölge halkı için önemli bir geçim kaynağını oluştururken, bir yandan da yapılan kontrolsüz avcılık, bölgedeki karides neslini tehdit etmekte.

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Bangladeş’in Bengal Körfezinde gerçekleştirilen karides avcılığı, bir yandan bölge halkı için önemli bir geçim kaynağını oluştururken, bir yandan da yapılan kontrolsüz avcılık, bölgedeki karides neslini tehdit etmekte. Avcılık alanları, havadan görüntülendi.

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Vira Haber

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