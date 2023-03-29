Çobantur Boltas, Büyüme Yolunda Yeni Hamlesini Turklog Ortaklığı İle Yaptı

Çobantur Boltas, belirlediği stratejik hedefleri doğrultusunda yeni hamleler yapmaya devam ediyor. Lojistik sektörünün 45 yıllık markası son olarak deniz yolu taşımalar konusunda deneyimli bir kadroya sahip TurkLog ile yüzde 50 oranında ortaklık yaptı. Çobantur Boltas CEO’su Selman Çoban, artık deniz yolu konteyner taşıma operasyonlarını TurkLog ile yürüteceklerini, daha güçlü ve rekabetçi bir altyapıya sahip olduklarını belirtti. TurkLog Yönetici Ortağı Onur Akkuzu ise markalar arasında know-how alışverişiyle belirlenen ortak hedeflere daha hızlı yürüyeceklerini söyledi.

Lojistik sektörünün köklü markalarından Çobantur Boltas, deniz yolu taşımaları yapan TurkLog ile ortaklık gerçekleştirdi. Gerçekleşen ortaklıkla birlikte Çobantur Boltas, deniz yolu taşıma operasyonlarını TurkLog markası üzerinden yürütecek.

Çobantur Boltas CEO’su Selman Çoban, TurkLog’un deniz yolu konteyner taşımalarındaki tecrübesi ve Çobantur Boltas’ın mevcut hizmetlerindeki deneyimleriyle sadece Türkiye’nin değil, dünyanın da en etkili lojistik hizmetleri sağlayıcılarından biri olmak üzere adım attıklarını vurgulayarak, “Diğer taşıma modlarındaki tecrübemiz ve atılımlarımızla birlikte, deniz yolundaki gücümüzü ve bu alandaki hizmetlerimizin kapsamını da artırmaya odaklandık. Gerçekleştirdiğimiz iş birliği sonrası TurkLog’un yaygın acente ağı ve altyapısı ile deniz yolu operasyonlarında gücümüze güç katacağız.” diye konuştu.

“Deniz yolunda pazar payımızı artırmaya odaklandık”

Çoban, TurkLog’un oldukça güçlü ve büyük bir networkü bulunduğunu, bu sayede dünyanın her noktasında uzmanlıklarını yansıtabileceklerini dile getirdi.

Çobantur Boltas’ın intermodal ve kara yolu bilgisinin, TurkLog’un deniz yolu bilgisiyle birleşmesinin önemini vurgulayan Çoban, “Müşterilerimiz için her servisi en doğru şekilde verebilen marka haline geldik. Son yıllarda rekabetçi bir hale gelen deniz yolu konteyner taşımalarında konumumuzu daha da güçlendireceğiz. Bu alandaki hizmetlerimizi, küresel bir lojistik şirketi olma hedefimiz ve 2023 vizyonumuz doğrultusunda bütün dünyada yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz.” dedi.

“Ortak Hedeflere Birlikte Daha Hızlı Yürüyeceğiz”

TurkLog Yönetici Ortağı Onur Akkuzu ise Çobantur Boltas’ın ekipman sayısı, 45 yıllık köklü geçmişi ve küresel ağıyla kendilerine büyük bir vizyon katacağını ifade etti. Karşılıklı know-how alışverişiyle belirlenen ortak hedeflere daha hızlı yürüyeceklerini belirten Akkuzu, 2023 yılını daha büyük bir pazar payıyla kapatabilmek için hedeflerini yükselttiklerinin altını çizdi.

Akkuzu, FCL ve LCL konteyner yüklemeleri ile farklı sektörlere ait her türlü yükü Türkiye ile dünyanın herhangi bir limanı arasında güvenle taşıyabildiklerini de sözlerine ekledi.

Vira Haber