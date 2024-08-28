Barajdan 2 Kilometre Uzunlukta Hayalet Ağ Çıktı

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun Devrekani ilçesindeki Beyler Barajında kaçak ağ bulunduğuna dair bilgi alan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi personelleri harekete geçti. Baraja giderek kontrollerde bulunan ekipler tarafından yaklaşık 2 bin metre uzunluğunda hayalet ağ bulundu. 4 boy halindeki ağlar ekipler tarafından sudan çıkarıldı.

Konu ile ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Kaybolan veya bilerek su altına bırakılan av araçlarının çoğu doğada çözünmemekle birlikte, pasif olarak 4 aydan 7 yıla kadar avlanmaya devam ederek iç sularımızda ekosistemin bozulmasına, toplu balık ölümlerine ve balık popülasyonunun azalmasına sebep olmaktadır. İl Müdürlüğümüz Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğümüzce kaçak ve yasa dışı avcılıkla mücadele aralıksız devam etmektedir. Belirlenen program dahilinde deniz ve iç sularımızda sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla kontrol ve denetimlerimiz devam etmektedir. Ayrıca yasa dışı avcılıkla mücadelede duyarlı vatandaşlarımızın ihbar ve şikayetleri de büyük önem taşımaktadır. Karşılaşılan yasa dışı ve kaçak avcılık ihbarlarına İl Müdürlüğümüz teknik elemanlarınca en kısa zamanda müdahale edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Vira Haber