30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Şampiyonluk Yarışları Düzenlenecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı bu yıl da düzenleyeceği etkinlik ve yarışmalarla kutlayacak. Büyükşehir belediyesi, gençlerin eğlenceli vakit geçirmesinin yanı sıra dostça yarışacağı Açık Su Yüzme Şampiyonası, Plaj Voleybolu Şampiyonası ve Engelsiz Deniz Festivali’nin hazırlıklarını tamamladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Açık Su Yüzme Yarışları, bu yıl İzmit Körfezi’nin mavi sularında yapılacak. Sekapark’tan başlayıp Başiskele’ye uzanan 5 bin 100 metrelik zorlu parkurda yüzücüler azmin ve hızın sınırlarını zorlayarak hedefe kulaç atacak. Şampiyona Kandıra Belediyesi, Türkiye Yüzme Federasyonu ve Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde 31 Ağustos Cumartesi günü saat 10.00’da ilk kulaçların atılmasıyla başlayacak. Kadın ve erkek kategorilerinde 15 farklı yaş grubunun kulaç atacağı yarışlara katılmak isteyen yüzücülerin kayıt işlemlerini 30 Ağustos Cuma günü saat 12.00’a kadar online olarak tamamlaması gerekiyor.



İlk 3'e ödül

Türkiye Yüzme Federasyonu Açık Su Yüzme Müsabaka Talimatları’nın uygulanacağı yarışlara toplam katılımcı sayısı 500 ile sınırlandırıldı. Yarışların toplam zaman limiti 150 dakika olarak açıklanırken belirtilen sürede yarışı tamamlayamayan yüzücüler tekneler eşliğinde sudan çıkarılacak. Diğer yüzücülere kasti olarak centilmenlik dışı ve engelleyici nitelikte harekette bulunan yüzücüler de diskalifiye edilerek yarış dışı bırakılacak. Şampiyonada her kategoride ilk üçe girmeyi başaran kadın ve erkek sporculara madalya ve birinciye 4 bin 500 TL, ikinciye 4 bin TL, üçüncüye 3 bin 500 TL nakdi ödül verilecek.



Plaj voleybolu şampiyonası düzenlenecek

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından 30-31 Ağustos tarihleri arasında Sekapark Uçurtma Tepesi Sahili’nde Plaj Voleybolu Şampiyonası organize edilecek. Başvurular internet adresi üzerinden online alınırken son başvuru tarihi 29 Ağustos Perşembe günü saat 12.30 olarak belirlendi. Şampiyonaya başvurular her bir kategoride 32 takım ile sınırlanırken takımların kadrosunda 2 oyuncu olma zorunluluğu bulunuyor. Plaj Voleybolu Şampiyonası’nda kadın ve erkek kategorilerinde mücadele ederek dereceye giren her bir takım için birinciye 6 bin TL, ikinciye 5 bin TL, üçüncüye ise 4 bin TL’lik spor hediye çeki verilecek.



Engelsiz Deniz Festivali gerçekleştirilecek

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Kent Konseyi iş birliğinde Karamürsel Altınkemer Halk Plajı’nda Engelsiz Deniz Festivali gerçekleştirilecek. 30 Ağustos Cuma günü saat 12.30’da başlayacak festivale 12 ilçede faaliyet gösteren 46 dernekten 3 bin özel gereksinimli vatandaşın katılması bekleniyor. Bu yıl 4. kez düzenlenecek deniz festivalinde muz, stand up paddle, ringo, kano turu, jet turu, tekne turu ve yüzme etkinliklerinden faydalanacak engelli bireyler aileleri ile birlikte eğlence dolu güzel bir gün geçirecek. Festivalde plajların engelsiz hale getirilerek, engelli bireylerin denize erişimlerinin kolaylaştırılması hedeflenirken engellilerin can güvenliği en üst seviyede tutulacak. Cankurtaran ve profesyonel su sporu eğitmenleri gibi geniş bir ekibin eşlik edeceği engelli bireyler gün boyu suda çeşitli aktiviteleri deneyimleyecek.

