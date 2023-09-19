Barajlardaki Su Seviyesi Yüzde 25'in Altına Düştü

Böylece kent ortalamasında son 9 yılın aynı dönemine göre barajlardaki en düşük seviyeye gelindi.

Büyükçekmece Gölü'nde ise yüzde 4,83'e düşen doluluk oranı son 10 yılın en düşük verisi olarak kayıtlara geçti.

Havadan görüntülenen Büyükçekmece Gölü'nde daha önce dolu olduğu bilinen bölgelerden suların yüzlerce metre çekilmesi dikkati çekti. Suların çekildiği bazı bölgelerde toprağın kuruyarak çatladığı görüldü.

Dron ile görüntülenen Elmalı Barajı'nda da önceki yıllarda tamamen sular altında olan bölgelerde bile suların çekildiği tespit edildi.

- Barajların doluluk oranları

Kente su sağlayan barajların doluluk oranları bugün Alibey'de yüzde 17,4, Terkos'ta yüzde 12,12, Elmalı'da yüzde 16,35, Darlık'ta yüzde 38,6, Ömerli'de yüzde 54,68, Büyükçekmece'de yüzde 4,83, Sazlıdere'de yüzde 9,88, Istrancalar'da yüzde 17,77, Kazandere'de yüzde 4,8, Pabuçdere'de ise yüzde 2,81 olarak ölçüldü.

Azami 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip kentteki baraj ve göletlerde su miktarı ise 216 milyon 93 bin metreküp seviyesinde kaldı.

Barajlar dışında kente su sağlayan Melen ve Yeşilçay'dan bu yıl 558 milyon metreküp su alınırken içme suyu arıtma tesislerinden İstanbul'a verilen su miktarı ise 798 milyon metreküp oldu.

İSKİ istatistiklerine göre, 19 Eylül tarihli baraj doluluk oranları 2015'te yüzde 63,97, 2016'da yüzde 47,27, 2017'de yüzde 56,94, 2018'de yüzde 57,69, 2019'da yüzde 52,39, 2020'de yüzde 40,8, 2021'de yüzde 53,35, 2022'de yüzde 51,85 iken bugünkü oran ise yüzde 24,97 olarak ölçüldü.

- Barajlarda en düşük seviyelere ulaşıldı

Alibey Barajı'nda geçen yıl aynı dönemde yüzde 33,39 olan doluluk oranı yüzde 17,4'e kadar düştü. Bu oran, barajdaki son 9 yılın en düşük seviyesi olarak kaydedildi.

Kuruma noktasına gelen Büyükçekmece Barajı'nda ise geçen yıl yüzde 58,77 ölçülen su doluluk oranı yüzde 4,83'e kadar geriledi. Bu oran, 19 Eylül baz alındığında son 10 yılın en düşük seviyesi olarak belirlendi.

Darlık Barajı'nda ise geçen yıl 19 Eylül'de yüzde 54,55 ölçülen doluluk oranı, bugün itibarıyla yüzde 38,6 olarak hesaplandı.

Elmalı Barajı'nda geçen yıl yüzde 53,23 olan doluluk oranı 16,35'e kadar düştü.

Istrancalar'da ise geçen yıl yüzde 34,74, bugün yüzde 17,77 olan doluluk oranı 19 Eylül itibariyle son 10 yılın en düşük verisi olarak kayda geçti.

Kazandere Barajı'nda ise 19 Eylül 2022'de yüzde 45,56 olarak ölçülen doluluk oranı, bugün yüzde 4,8'e kadar geriledi.

Ömerli Barajı'nda yüzde 54,68 olan su doluluk oranı geçen yılın aynı dönemde yüzde 53,87 hesaplanmıştı.

Barajdaki doluluk oranın artmasında Melen ve Yeşilçay'dan getirilen suyun etkili olduğu öğrenildi.

- Pabuçdere'de dikkati çeken kuraklık

Kente su sağlayan barajlar arasında su doluluk seviyesi en düşük olan Pabuçdere Barajı oldu.

Barajda su doluluk oranı geçen yıl 19 Eylül'de yüzde 33,22 iken bugün yüzde 2,81 olarak kayıtlara geçti.

Sazlıdere Barajı'nda ise geçen yıl yüzde 49,88 olarak hesaplanan doluluk bugün itibariyle yüzde 9,88'e düştü.

Geçen yıl aynı dönemdeki yüzde 53,7 olarak ölçülen Terkos Barajı'nda bu oranın yüzde 12,12'ye kadar gerilediği hesaplandı.

Vira Haber