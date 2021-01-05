Barents Denizi'nde Kaybolan Rus Balıkçılar Bulunamadı

Sputnik’in haberine göre, Rusya Federal Deniz ve Nehir Taşımacılığı Ajansı'ndan (Rosmorreçflot) yapılan açıklamada "1 Ocak'ta 'Mikula' ve 'Kapelan' isimli arama kurtarma gemileri, Barents Denizi'nde Onega gemisinin battığı bölgede ortak arama çalışmaları yürüttü. Olayın mağdurlarına ve teçhizata ulaşılamadı" denildi.

Ajans, Arktik Okyanusu'nun Norveç ve Rusya arasındaki bir bölümü olan Barents Denizi'ndeki arama kurtarma çalışmalarının sonlandırıldığını belirtti.

28 Ocak'ta Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, içinde birçok balıkçının olduğu Onega isimli Rus gemisinin Barents Denizi'nde battığını bildirmişti.

Gemideki 19 balıkçıdan 2'si kurtarılmış, 17'sinden haber alınamıyordu.

Barents Denizi'nde gerçekleşen gemi kazasının buzlanmadan kaynaklandığı düşünülüyor. Barents Denizi'ndeki su sıcaklığının son derece düşük olduğu bilinirken aynı zamanda arama kurtarma alanındaki hava koşullarının da oldukça kötü ve alanda herhangi bir şebeke sinyali bulunmadığı ifade edilmişti.

Vira Haber