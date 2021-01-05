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Ardeşen Açıklarında Sürüklenen Tekne Kurtarıldı

Ardeşen Açıklarında Sürüklenen Tekne Kurtarıldı

Ardeşen açıklarında içerisindeki 2 kişi ile sürüklenen tekne kurtarıldı.

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Rize'nin Ardeşen Limanı açıklarında içerisindeki 2 kişi ile sürüklenen tekne yedeklenerek kurtarıldı.

İçinde 2 kişi bulunan teknenin yedekte çekilerek Ardeşen Limanı'na emniyetli bir şekilde yanaştırıldığı açıklandı.

KEGM Twitter hesabından yapılan açıklamada; "Ardeşen Limanı açıklarında sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan bir tekne, yedeklenerek Ardeşen Limanı’na emniyetli bir şekilde yanaştırıldı" denildi.

Vira Haber

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