Ardeşen Açıklarında Sürüklenen Tekne Kurtarıldı
Ardeşen açıklarında içerisindeki 2 kişi ile sürüklenen tekne kurtarıldı.
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Rize'nin Ardeşen Limanı açıklarında içerisindeki 2 kişi ile sürüklenen tekne yedeklenerek kurtarıldı.
İçinde 2 kişi bulunan teknenin yedekte çekilerek Ardeşen Limanı'na emniyetli bir şekilde yanaştırıldığı açıklandı.
KEGM Twitter hesabından yapılan açıklamada; "Ardeşen Limanı açıklarında sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan bir tekne, yedeklenerek Ardeşen Limanı’na emniyetli bir şekilde yanaştırıldı" denildi.
Vira Haber
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