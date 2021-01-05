Dev Orkinos 1.5 Milyon Liraya Alıcı Buldu

Japonya’da her yeni yılda geleneksel olarak gerçekleştirilen balık mezatı bu sene de Tokyo’daki Toyosu Balık Pazarında yapıldı. Yerel saatle 05.00 sularında başlayan mezatta, onlarca orkinos balığı kıran kırana geçen açık artırmada satışa sunuldu. Aomori eyaletinde faaliyet gösteren balıkçıların yakaladığı 208 kilogramlık mavi yüzgeçli bir orkinos 20.84 milyon Yene (yaklaşık 1.5 milyon lira) alıcı buldu.

"FİYATI GAYET MAKUL"

Kilosu yaklaşık 7 bin liraya gelen balığın sahibi olan deniz ürünleri toptancısı Yukitaka Yamaguchi fiyatı "makul" olarak nitelendirdi. Yamaguchi, tüm olumsuz haberlerin ortasında müzayedede iyi bir sonuç elde etmekten memnun olduğunu dile getirdi.

Vira Haber