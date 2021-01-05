Dünyanın İlk Gemi Tüneli Norveç’te Açılacak

Norveç’te inşa edilmesi planlanan Stad Gemi Tüneli, dünyanın bu ölçekteki ilk gemi tüneli olacak. İskandinav ülkesi Norveç, 315 milyon dolarlık dev bir tünel projesine başlıyor ancak bu tünel karayolu değil deniz ulaşımı için inşa edilecek. Küçük deniz araçları için tüneller yapılmış olsa da, yük ve yolcu gemilerinin geçebileceği büyüklükte bir tünel daha önce inşa edilmemişti. Dev tünelin, büyüklüğü 16 bin tona kadar olan gemilere hizmet vermesi bekleniyor.

İSKANDİNAVYA’NIN EN TEHLİKELİ BÖLGELERİNDEN BİRİ

Projenin amacı yolculuk süresini kısaltmak değil. Tünelin inşa edileceği bölgede yılın üçte birinde fırtına ve hortumlar etkili oluyor. Norveç’in batısındaki tehlikeli denizden kaçan gemiler, bundan böyle güvenli şekilde yola devam edebilecek. Norveç’deki Stadhavet Denizi, İskandinavya’nın en tehlikeli bölgelerinden biri olarak kabul ediliyor. Ülkenin güneyinden kuzeyine doğru gitmeye çalışan gemilerin hepsi buradan geçmek zorunda ve bölgede çıkan güçlü fırtınalar gemiler için yüksek risk oluşturuyor. Bölgede yılın en az 100 gününde fırtına, kuvvetli rüzgarlar ve yüksek dalgalar oluşuyor. Ama Norveç hükümeti buna dünyanın ilk gemi tünelini inşa etmek şeklinde bir çare bulmuş.

Stad Gemi Tüneli 1,7 kilometre uzunluğunda, 26,5 metre genişliğinde ve 37 metre yükseklikte olacak. 650 metreye yakın bir dağın altından geçecek olan Stad tüneli yapıldığında artık bu sorun ortadan kalkmış olacak. Norveç Denizi’nden Kuzey Denizi’ne geçecek gemiler Fiyord suları güzergahını kullanabilecek. Saatte 100 geminin geçişine imkan tanıyacak olan Stad tüneli kendi alanında bir ilk olma özelliği taşıyor. Bu bölgeye bir tünel inşa edilmesi 1870’lerden beri planlanıyormuş ama gerçekleşmesi 12 yılda bitirilebileceğini öngörülüyor. Tünel projesi için ilk aşamada 1 milyar Norveç kronu (yaklaşık 118 milyon dolar) kaynak ayrılmış durumda. Ama bittiğinde toplam maliyetin 2,3 milyar Kron’a (272 milyon dolar) kadar çıkabileceği öngörülmüş.

Kaynak: Denizcilik Dergisi