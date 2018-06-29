Barents Denizi’ni ekolojik felaket bekliyor

Norveçli bilim insanları, Kuzey Buz Denizi'nin Norveç ve Rusya arasındaki bölümünü oluşturan Barents Denizi'nin kuzey kısmında şiddetli iklim değişikliklerin meydana geldiğini ve bölgenin yakın gelecekte ekolojik bir felakete uğrayabileceğini öngördü

Natural Climate Change dergisinde yayınlanan çalışma sonucuna göre Barents Denizi'ndeki Arktik ikliminin yerine yakın gelecekte Atlantik iklim sistemine has daha sıcak hava koşulları etkili olacak.

"TUZLU SU VE TATLI SU DENGESİNİ BOZDU"

1970-2016 dönemine ait verileri analiz eden Norveçli uzmanlar, Barents Denizi'nin buzulların erimesi sonucunda beslendiği tatlı su hacminin giderek azaldığını, bu durumun tuzlu ve tatlı su dengesini bozduğunu ortaya koydu.

"SOĞUK SULAR KUZEY BÖLGELERE KAYDI"

Barents Denizi, soğuk kuzey kısmı ve daha yumuşak iklimin hâkim olduğu güney kısmı olarak iki farklı bölgeye bölünebilir. Kuzey kısmın ekosisteminin buz örtüsüne bağlı olduğu kabul görüyor. Normal bir iklim döngüsü ile buz tabakası eriyerek, denizi tatlı su ile besliyor, kışınsa tekrar bir buz örtüsü oluşturuyor. Uzmanlarsa, sıcak Atlantik sularının ilerlemesi sonucunda soğuk suların giderek daha kuzey bölgelere kaydığını açıklıyor.

"YIKICI ETKİSİ OLACAK"

Araştırmaya göre ayrıca Barents Denizi'ndeki ısınma sürecinin, Arktik bölgede oluşan ‘sıcak nokta' nedeniyle geri dönüşü olmayacak ve iklim koşullarındaki değişimin, denizin ekosistemine yıkıcı etkisi olacak.

Vira Haber