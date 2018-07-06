Ardeşen Limanı'na Kıyı Emniyet Birimi kuruluyor

Kıyı Emniyet biriminin Ardeşen limanına kurulabilmesi için Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü yetkililerince yapılan incelemeler olumlu sonuç verdi. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Basın Müşaviri Turan Özyanık, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Koordinasyon Daire Başkanı Özkan Ökten, Suat Barlasdemiz, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Trabzon Bölge Müdürü ihsan Gümrükçü, ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Trabzon Bölge Müdürü Mustafa Bahar, Ardeşen Belediye Başkanı Hakan Gültekin’i ziyaret ederek kurulacak olan birimle ilgili bilgi verdi. Başkan Gültekin ve heyet daha sonra Ardeşen Limanı'nda da incelemelerde bulundu.

‘FİZİBİLİTE TAMAMLANDI’

Ardeşen İlçe Belediye Başkanı Hakan Gültekin, alanda incelemeyi tamamladıklarını ifade etti. Başkan Gültekin, “Önümüzdeki günlerde fizibilitesi tamamlanan liman içi bölgesinde kurulacak olan hizmet binasıyla birlikte, 2 kıyı emniyet botu ve sonrasında her türlü olumsuz havada kurtarma faaliyeti yürütebilecek su altı ve su üstü müdahale timleriyle bölgeye hizmet vermeye başlanacak. İlçemize ve bölgemize şimdiden hayırlı olsun” dedi.

Vira Haber