Nene Hatun helikopter pisti ruhsatı aldı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün öz kaynakları ile yerli tersanelerde inşaası yapılmış olan Türkiye’nin en güçlü ve kapasiteli acil durumlara müdahale gemisi olan Nene Hatun isimli gemide yer alan yüzer helikopter pistine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nce heliport inşaa izin belgesi ve akabinde heliport işletme ruhsatı çalışmaları tamamlandı.

Sivil havacılık ve denizcilik alanında ülkemizde ilk olma özelliği taşıyan yüzer helikopter pistinin ruhsatlandırma çalışmaları 04.07.2018 tarihinde gerçekleştirildi ve tüm dünya denizlerinde hizmet vermek amacıyla ülkemizin hizmetine sunuldu.

İstanbul Kuruçesme Rıhtımı’nda konuşlu bulunan 88 m boyunda ve 4291 grostonluk Nene Hatun acil durumlara müdahale gemisi, Dünyanın en zorlu suyolu olan Türk Boğazları bölgesinde seyir, can, mal ve çevre emniyetini teminen 7 /24 hizmet veriyor.

Gemi, 18 knot seyir hızına sahip, saatte 9600 m3 su basma kapasiteli yatay 150 m. dikey 70 m. su püskürtme kabiliyetine haiz yangın söndürme sistemi olan fi-fi 3 notasyonu, 205 ton çeki gücü, 20 kişi yataklı hastane, bordalarında bulunan kollar aracılığıyla deniz kirliliğine müdahale yeteneği ve 1000 m3 atık taşıma kapasitesi, 100 m. derinliğe insanlı dalış yapabilecek derin su dalış sistemi, kirlilik ölçüm labaratuvarı, dp 2 dinamik konumlandırma sistemi, 25 ton kapasiteli güverte kreyni ile 11 ton ağırlığına kadar helikopterin iniş ve kalkış yapabileceği heliport pistine sahip.

Vira Haber