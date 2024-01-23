Barış Dillioğlu DEİK Lojistik Konsey Başkanı Seçildi

DEİK, 2023 Yılı İş Konseyleri Seçimli Olağan Genel Kurullarını DEİK Başkanı Nail Olpak ev sahipliğinde düzenledi. DEİK çatısı altında faaliyet gösteren 'İkili İş Konseyleri', 'Sektörel İş Konseyleri' ve 'Özel Amaçlı İş Konseyleri'nin Seçimli Genel Kurulu eş zamanlı olarak yapıldı. Yeni dönem Başkanları ve Yürütme Kurulu Üyeleri seçildi.

Seçimli Genel Kurulun ardından T.C. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, DEİK Başkanı Nail Olpak, DEİK İş Konseyleri Başkanları, DEİK Yürütme Kurulu Üyeleri ve iş insanlarının katılımıyla düzenlenen DEİK Ticari Diplomasi Ödül Töreni'nde, 6 kategoride 12 ödülle ticari diplomasi sanatının gönüllü temsilcileri ödüllendirildi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nda konuşan DEİK Başkanı Nail Olpak, “Türk İş Dünyasının 144 ülkesiyle temsilini üstlenen 151 İş Konseyimizin Başkan ve Yürütme Kurullarını belirlediğimiz İş Konseyleri Genel Kurulumuz hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. DEİK İş Konseyleri 2023 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurulları hakkında konuşan DEİK Başkanı Nail Olpak, "Türk İş Dünyasının 144 ülkesiyle, 7 sektörel alandaki temsilini üstlenen 151 İş Konseyimizin Başkan ve Yürütme Kurullarını seçtiğimiz İş Konseyleri Genel Kurulumuz hayırlı olsun. Görevini tamamlayan İş Konseyi Başkanlarımıza ve Yürütme Kurullarına emekleri için teşekkür ediyorum. Göreve yeni başlayan İş Konseyi Başkanlarımıza ve Yürütme Kurullarına başarılar diliyorum” dedi.

Başkan Olpak, seçim sonuçları hakkında yaptığı konuşmada, “46 üyemiz ilk defa İş Konseyi Başkanı oldu. 22 Başkanımız 3 dönem kuralı gereğince görevini bıraktı. 66 başkanımız da görevlerine tekrar seçildi ve 11 kadın başkanımız var. Bu değişim oranı ve kurumsal hafızayı canlı tutan makul devam, çok güzel bir dinamizm. Devamla, vefamızın unutulmaz bir ifadesi olarak, kurulduğu günden bugüne kadar, bu güzel aileye emek ve destek veren herkese teşekkür ediyor, vefat edenlere Allah’tan rahmet diliyorum” şeklinde konuştu.

Dillioğlu: Sektördeki etkimizi artırmak için durmaksızın çalışıyoruz

DEİK Lojistik Konsey Başkanlığı’na seçilen Barış Dillioğlu da seçimlerin ardından şunları söyledi: “Konseyde iki dönem boyunca başkan yardımcılığı yapmanın ardından, şimdi başkan olarak seçilmiş olmanın gururunu ve heyecanını yaşıyorum. UTİKAD'daki başkan yardımcılığı görevimle birlikte, sektördeki etkimizi artırmak için durmaksızın çalışıyoruz. Sektörümüzün her bir sorununu çözmek, onu geliştirmek ve ileriye taşımak için öncü olmak, sorumluluk almaktan çekinmemek gerekir. Çözüm yaratmak için sadece elimizi değil, tüm varlığımızı taşın altına koymamız şart. Biz, bu yolda uzun süredir kararlılıkla ilerlemeye devam ediyoruz. Yanımızda olan, desteğini hiçbir zaman esirgemeyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Birlikte, sektörümüzü sadece bugün için değil, gelecek nesiller için de şekillendireceğimize olan inancım tam.”

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