Türk Loydu, IACS Üyeliği ve 62. Yılını Çırağan Sarayı'nda Coşkuyla Kutladı

Geceye; IACS Başkanı Roberto Cazzulo, İstanbul Valisi Davut Gül, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Bakanlık Genel Müdürleri ve diğer üst düzey yetkilileri, IACS Genel Sekreteri Robert Ashdown, Gemi Mühendisleri Odası Başkanı Bülent Hüseyinoğlu, Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Can Bozkurt ve Barış Türkmen, GİSBİR Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kıran, Türk Armatörler Birliği Başkanı Cihan Ergenç, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Gülen, Türk Loydu Vakfı Yönetim Kurulu Üyeleri, Türk Loydu Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri A.Ş. yönetici ve çalışanları ile denizcilik sektörünün önde gelen çok kıymetli isimleri ve basın temsilcileri büyük bir katılımla iştirak etti.

Türk Loydu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Oral Erdoğan, gecenin açılış konuşmasında; “Bugünün hikâyesi bir gecede yazılmadı bu hikâye bir kafede insanların bir araya gelmesiyle başladı. Türk Loydu da 1960’ların başında gemi mühendislerinin bir araya gelmesiyle başlıyor. Sigorta katılıyor ve diğer katmanlar da dâhil ediliyor ve bugünkü güçlü genel kurul yapısı meydana geliyor. Artık IACS bünyesinde yerelin yanında küresel çalışmalarda da paydaş olacağız. Dünya için çalışacağız. Elimizdeki bütün bilgiyi dünya için birlikte değerlendireceğiz” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Oral Erdoğan; IACS üyeliği sürecinde emeği geçen tüm Türk Loydu çalışanlarına teşekkürlerini iletti ve Türk Loydu'nun hem ulusal hem de uluslararası çaptaki önemi ile potansiyeline vurgu yaparak, artık IACS'ın çalışmalarına yapacağı küresel katkılara değindi. Aynı zamanda Türk Loydu Vakfı bünyesinde kurulacak olan Türk Loydu Akademisinin müjdesini verdi.

IACS Başkanı Roberto Cazzulo ise konuşmasında Türk Loydu Vakfı’nın yıldönümü kutlamasında olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ve Türk Loydu’nun üye olmadan önce ve üye olduktan sonra harcadığı çabayı çok takdir ettiği belirtti.

IACS Başkanı Roberto Cazzulo şunları söyledi: “Uluslararası bir organizasyon olarak sadece en yüksek kalite standartlarını karşılayan, klaslamaya uygun vakıfları üyeliğe kabul edebiliyoruz. Türk Loydu’nun IACS üyeliğinin önemi de burada yatıyor, Türk Loydu’nun sektöre yaptığı katkılardan sonra IACS üyeliğine kabul edilmesinin önemi de burada yatıyor. IACS denizlerdeki hayatın güvenliğini ve çevreyi korumak için çok fazla çalışma yapıyor. Bu eşsiz bir görev elbette, başlangıçtan itibaren, araştırma-geliştirme faaliyetleri yürütmek, gemi inşasına ve gemilere hizmet vermek ve sürekli ilerlemeye devam etmek. Dolayısıyla IACS çevreyi korumak ve sürdürülebilir kılmak konusunda çok kıymetli bir rol üstleniyor. Bu rol özellikle bugünlerde daha da önemli, dünya bu kadar yeniliklerle doluyken ve bizim önümüze bu kadar çok fırsat çıkarken. Gemi İnşa Sanayicileri Birliği de burada, aramızda, siz onları benden daha iyi tanıyorsunuz. Gemicilik endüstrisi büyük bir değişimden geçiyor, çok kısa bir süre içinde sıfır karbon emisyona adapte olmamız gerekiyor. Dijital teknolojilerin kullanımı giderek genişlerken nakliye ve gemicilik endüstrisinde de kullanım alanları artıyor. IACS da bu meselelerle yakından ilgileniyor ve çok önemli işler yapıyor. Türk Loydu’nun bize vereceği destek konusunda güvenimiz tam, çünkü Türk Loydu tamircilerden inşaatçılara dek Türk gemi endüstrisindeki tüm sektörlere hakim. Dolayısıyla Türk Loydu’nun IACS’a vereceği destekten ve çalışmalarıyla yapacağı katkıdan son derece eminiz. Türkiye uzun bir geçmişe, güçlü endüstrilere ve köklü geleneklere sahip bir ülke. Güçlü kültür ve gelenekler ile araştırma ve gelişmeye açık olmanın oluşturduğu bu kombinasyona inancımız tam.”

Son konuşmayı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar yaparken; devletin Türk Loydu’na verdiği desteğe ve öneme değindi. Durmuş Ünüvar; “Türk Loydu’nun gerek sahip olduğu teknolojik alt yapı, gerekse kalite standartları yönünden kendini sürekli geliştiren IACS üyesi diğer kuruluşlarla da rekabet edebileceğine, filo izleme uygulamaları ile her geçen yıl kalite standartlarını ve hizmet kalitesini daha yukarı çekeceğine; filosundaki gemi sayısını ve tonajını artırırken gemilerin kondisyonlarını artırıcı tedbirlerin alınmasıyla uzman kadro istihdamına, uzman sörveyörleri de bu listede uzun süreli tutabilmek adına gerekli önlemleri alacağına, dünya yüzündeki servis ağını genişleteceğine kuşku yok. Bu süreçte Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak uluslararası tüm platformlarda, toplantılarda, tüm ikili görüşmelerde milli loydumuza desteğimizi fazlasıyla verdik. Yıllar önce belirlenen hedefe de ulaştık. Şimdi daha önemli bir süreç bizi bekliyor ve yeni ufuklarda yeni hedeflerimiz var. Bu yeni duruma göre gerekli hazırlıkları da hızlıca yapmalıyız” şeklinde konuştu

Sunuculuğunu TRT sunucularından Elif Saygılıer’in yaptığı gece konuşmaların ardından gala yemeği ile devam etti. Gecede, Behzat Gerçeker ve ENBE orkestrası sahne aldılar. Etkinlik, sektörün bir araya gelmesine ve iş birliğine olan vurguyu bir kez daha ortaya koydu.

Vira Haber