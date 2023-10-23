Bartın Ticaret ve Sanayi Odası’ndan, İMEAK DTO Aliağa Şubesine Ziyaret

Şube Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Ufuk Yıldırım, Yönetim Kurulu Üyeleri Birol Akgöz ve Tarkan Avcı’ nın ağırladığı ziyarette Şube Müdürümüz Orçun Tuncer şubemiz faaliyet alanı, Aliağa Bölgesi ticareti hacmi ve limanların tanıtımı ile sorumluluk sahamızda gerçekleşen projeler hakkında katılımcılara sunum gerçekleştirdi. Sunumun ardından gerçekleşen fikir alışverişi ardından karşılıklı hediye takdimi yapıldı.



Ziyarete Bartın KOSGEB İl Müdürü Gökhan Akdağoğlu ve Uzman Ali Emre Çullu, Bartın OSB Müdürlüğü- Bartın Organize Sanayi Müdürü Oğuzhan Kasapoğlu, Bartın Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Birol Cangı, Bartın Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Halil Balık ve Genel Sekreter Ahmet İncekara, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Bartın YDO Koordinatörü Osman Bahadır Kalecik, Zonguldak YDO Koordinatörü Mustafa Ayhan İnanır ve Karabük YDO Koordinatörü Sakin Eren ile S.S. Piri Reis Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Üyeleri Vehip Halil Aytan, Olcay Süzer ve Erkan Gücük katıldı.

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