Tamer Kıran, Bosphorus Boat Show Fuarı’na Katıldı

Yat ve Tekne Endüstrisi Derneği (YATED) organizasyonu, Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği’nin (GİSBİR) ana sponsorluğunda gerçekleştirilen fuarın açılış törenine, İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Adnan Naiboğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Orhan Gülcek, Barış Türkmen, İsmail Görgün, Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel, Meclis Üyeleri, Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği Başkanı Murat Kıran, Yat ve Tekne Endüstrisi Derneği Başkanı Murat Bekiroğlu, denizcilik sektörü temsilcileri ve ziyaretçiler katıldı.

Tamer Kıran ve beraberindeki heyet, açılışın ardından Odamız standını ziyaret etti, fuarı gezerek incelemelerde bulundu.

Vira Haber