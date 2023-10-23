Cumhuriyetin 100. Yılı Resepsiyonu ve Etkinliği
İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) “Cumhuriyetin 100. Yılı Resepsiyonu ve Etkinliği”ne katıldı.
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Haliç Kongre Merkezi’nde, 22 Ekim Pazar akşamı düzenlenen etkinliğe, İstanbul Valisi Davut Gül, İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Adnan Naiboğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Barış Dillioğlu, İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan ve davetliler iştirak etti.
İstanbul Valisi Davut Gül, İTO Başkanı Şekip Avdagiç ve Meclis Başkanı Erhan Erken’in konuşmalarıyla başlayan etkinlikte, İstiklal Marşı okundu, ardından belgesel gösterimi izlendi.
Vira Haber
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Etiketler : Cumhuriyetin 100. Yılı, Resepsiyon, Etkinlik, Tamer Kıran
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