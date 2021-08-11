Bartın ve Sinop'ta sağanak sele dönüştü

Dün akşam saatlerinden itibaren başlayan şiddetli sağanak, Bartın'ın Ulus ve Kumluca ilçeleri ile Apdipaşa beldesinde, Sinop'un Ayancık ilçesinde, Kastamonu'nun Bozkurt ve Azdavay ilçelerinde etkili oldu.

Bartın'da bir kişi hayatını kaybetti, sele kapılan bir kişiyi ise arama çalışmaları sürüyor.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Sinop' Ayancık Devlet Hastanesi'nin tahliye edildiğini duyurdu. Türkeli Ayancık yolu ise ulaşıma kapandı.

Öte yandan, Sinop’un Ayancık ilçesine bağlı Yenikonak köyünde tek katlı evin yıkılıp, sel sularına kapıldığı ve yan binaların çatılarına çıkanların ellerinde beyaz örtü sallayarak, kurtarılmayı beklediği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde, kayıt yapan kişinin ise "Ev yıkıldı, acil yardım bekliyoruz. Lütfen yardım edin, insanlar çatılarda" dediği duyuldu. Elektrik direğinin sel sularıyla yıkıldığı anlar da cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Elektrik direğinin sel sularıyla yıkıldığı anlar da cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bartın-Karabük kara yolu çöktü

Bartın'da sağanak Ulus ilçesi ile ilçeye bağlı Kumluca ve Apdipaşa beldesinde hayatı olumsuz etkiledi.

Yağış nedeniyle Bartın-Karabük kara yolu Yenihan mevkisinde yol çöktü, bir araç sel sularına kapıldı, araçta bulunan iki kişi AFAD ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı, evlerde mahsur kalan 20 kişi karayolları ve belediye iş makineleriyle kurtarıldı.

Araçlar sele kapıldı

Kumluca beldesi Zafer köyünde Herkeme Deresi'nin taşması sonucu bazı araçlar sel sularına kapıldı, evlerin alt katları ve iş yerlerini su bastı, bazı vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı. Sel bölgelerine Karayolları, DSİ, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bartın Valisi Sinan Güner, saat 03.00 sıralarında ilk ihbarların gelmeye başladığını belirterek, şu an bulundukları Bartın-Abdipaşa-Ulus kara yolunda heyelanlar meydana geldiğini yolu açarak buraya kadar ulaştıklarını söyledi.

Vali Güner, burada da menfez göçmesi nedeniyle ileriye gidilemediğini ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu;

"Servis yoluyla ulaşımı sağlamış olduk. (Bartın-Karabük yolu Yenihan mevkisi) Dere yatağında evler vardı oradaki insanları kurtardık. Aracın üzerinde yardım bekleyenler vardı, sele kapılmış araçlar vardı onları kurtardık. Kumluca beldesine bağlı Akören Söküler köyünde bütün köprüler yıkılmış servis yolları ile geçmeye çalışıyoruz. Ulus'un Zafer köyünde bütün ulaşımı sağlayan her türlü köprü yıkılmış durumda. Karabük Valiliğinden destek istedik o taraftan gelinebilecek yollardan onlar gelmeye çalışıyor. Özel idare ekipleri de patika yollardan araçları yürüterek inmeye çalışıyorlar."

Vira Haber