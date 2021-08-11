Kastamonu'da sel felaketi: Çay ve dereler taştı, otomobiller sürüklendi

Kastamonu'da yağış dün geceden bu yana aralıklarla sürüyor. Abana ve Bozkurt ilçeleri sele teslim oldu.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde Ezine Çayı'nın taşması sonucu su baskınları yaşanıyor.

Yağışın etkili olduğu ilçede, üzerinde HES kurulu olan Ezine Çayı'nda su seviyesinin yükselmesiyle taşkın yaşandı. İlçede mahsur kalan vatandaşların tahliyesi için ekipler çalışma yürütüyor.

Azdavay'da da dere taştı

Kastamonu Valisi Avni Çakır da Azdavay ilçe merkezinden geçen derenin taştığını belirtti:

"İlçe merkezinde su basması söz konusu oldu. Şu an ilçeye 10 kilometre kala dönmek zorunda kaldık. Çünkü yolda göçmeler var, geçemedik. Karayolları ekiplerimiz yol açmaya çalışıyorlar. 1-2 saat içeresinde ulaşacağımızı ümit ediyoruz" dedi.

Azdavay ilçesi Kopuk mevkisinde de kara yolunun çökmesi nedeniyle yolda kalan araçların içindeki sürücüler mahsur kaldı.

Sürücüleri AFAD ekipleri suda güçlükle ilerleyerek kurtardı. Bölgede AFAD ile UMKE, Jandarma Arama Kurtarma, Karayolları ve Özel İdare ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

TSK devrede

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Sinop ve Kastamonu'da meydana gelen sel felaketiyle ilgili arama kurtarma çalışmalarına destek için 2 helikopterin görevlendirildiğini duyurdu. Hava Kuvvetlerine ait 2 AS-532 tipi helikopteri arama kurtarma çalışmalarına destek sağlayacak.

Vira Haber