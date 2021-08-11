Yelkenli teknenin imdadına Kıyı Emniyeti yetişti

Karaada açıklarında demirli 15 metrelik yelkenlinin halatı, başka bir teknenin pervanesine dolandı. İçerisinde 3 kişinin olduğu tekne bölgede mahsur kaldı. Yardım istenmesi üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü botu, bölgeye giderek tekneyi Bodrum Limanı’na getirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden konu ile ilgili yapılan açıklamada “Bodrum Karaada açıklarında halatı başka bir teknenin pervanesine dolanan ve içinde 3 kişi bulunan yelkenli tekne, KIYEM6 botumuzca yedeklenerek Bodrum Limanı’na emniyetle yanaştırıldı" denildi.

Vira Haber