Yelkenli teknenin imdadına Kıyı Emniyeti yetişti
Muğla’nın Bodrum ilçesinde halatı başka bir teknenin pervanesine dolanan tekne, denizde mahsur kalınca imdadına Kıyı Emniyeti yetişti.
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Karaada açıklarında demirli 15 metrelik yelkenlinin halatı, başka bir teknenin pervanesine dolandı. İçerisinde 3 kişinin olduğu tekne bölgede mahsur kaldı. Yardım istenmesi üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü botu, bölgeye giderek tekneyi Bodrum Limanı’na getirdi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden konu ile ilgili yapılan açıklamada “Bodrum Karaada açıklarında halatı başka bir teknenin pervanesine dolanan ve içinde 3 kişi bulunan yelkenli tekne, KIYEM6 botumuzca yedeklenerek Bodrum Limanı’na emniyetle yanaştırıldı" denildi.
Vira Haber
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