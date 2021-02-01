Bartın'da Batan Yük Gemisinde Dalgıçlar Tarafından İnceleme Yapıldı
Amasra Sahil Güvenlik Grup Komutanlığına bağlı 4 dalgıç tarafından kıyıdan yaklaşık 3 kilometrelik açıkta geminin battığı noktada dalış gerçekleştirildi.
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Yaklaşık 2 saat süren dalışta, batma nedenine ilişkin gemide teknik inceleme yapıldı.
İnkumu açıklarında 17 Ocak'ta Palau bayraklı "ARVIN" isimli gemi, kötü hava koşulları nedeniyle batmış, bölgede devam eden arama kurtarma çalışmalarında toplam 12 personelden 6'sı kurtarılmış, 3 kişinin cesedi karaya çıkarılmıştı.
Bölgede, gemi mürettebatından kaybolan 3 kişiye ulaşılması için çalışmalar sürüyor.
Bunun yanı sıra, geminin batma anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, geminin dalgalar nedeniyle zarar gördüğü, kaptanın limana yardım çağrısında bulunduğu görülüyor.
Vira Haber
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Etiketler : bartın, karadeniz, deniz kazaları
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