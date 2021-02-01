565 Yıllık Haliç Tersanesi Eski Günlerine Dönüyor

Şehir Hatları A.Ş.'nin Genel Müdürü Sinem Dedetaş Haliç Tersanesi'nin faaliyetleri ile ilgili Sözcü'den Özlem Güvemli'ye konuştu.

Göreve geldiklerinde Haliç Tersanesi'nin kapatılacak bir duruma geldiğini söyleyen Güvemli şöyle devam etti: "Geldiğimizde Şehir Hatları Genel Müdürlüğü'nün Haliç Tersanesi'nden taşınması için Yenikapı'da bina tahsis edilmişti. 565 yıllık Haliç Tersanesi de bilim merkezi yapılmak üzere projelendirilmiş, onayları alınmıştı. Tersanecilik vasfından uzaklaştırılıp bütün kadro buradan taşınacaktı. Öyle devam etseydi sadece tersanenin kapatılması değil Şehir Hatları'nın da kapatılması gündeme gelecekti. Çünkü asli işi İBB gemilerine bakım ve onarım yapmak olan Haliç Tersanesi terkedildiğinde İBB filosuna bakamayacak duruma gelecek, dışarıdan hizmet almak zorunda kalacaktı."

Tersanenin kültürüne ve tarihine de saygı duyduklarını ifade eden Güvemli, "buradaki havuzlar 1700'lerin sonu 1800'lerin başından bu yana aynı teknikle çalışıyor. Kültürüne de tarihine de yaşatarak sahip çıkmak lazım. Burası aynı zamanda katma değer üreten, istihdam sağlayan bir yer. Dışarıya açıp tersaneyi daha aktif kullanan ve para kazanan bir yer haline getirdik. 2020 senesinde 45 geminin bakımını yaptık." dedi.

Tersanede öncelikle deniz taksilerini, ardından ise vapur inşa edeceklerini belirten Güvemli hedeflerini şu şekilde özetledi: "tersanede en son 2010 senesinde gemi inşa edilmiş. Hedefimiz burada yeni vapurlar yapmak. Önce deniz taksileri burada yapacağız. İnsanları hızlıca denizi kullanmaya teşvik edebilmek için kamuya zarar oluşturmayacak, İstanbul ruhuna uygun küçük tekneler üreteceğiz. Deniz taksiler bu yaz hizmete girecek. 2022'de de şu an filomuzda hiç olmayan 700 kişilik klasik tipte vapur inşasına başlamayı planlıyoruz."

Vira Haber