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Bartın'da Sandalıyla Denize Açılan Balıkçının Cesedi Kıyıya Vurdu

Bartın'da Sandalıyla Denize Açılan Balıkçının Cesedi Kıyıya Vurdu

Bartın'da balık tutmak için sandalla denize açılan kişinin cesedi kıyıya vurdu.

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Kapısuyu köyünde sabah saatlerinde balık tutmak için denize açılan Hasan Anar'ın (60) sandal parçalarının kıyıya vurması üzerine çevredekiler durumu jandarmaya bildirdi.

Ekiplerin arama çalışması başlattığı sırada Anar'ın hareketsiz haldeki bedeni kıyıya vurdu.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Anar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Anar'ın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Vira Haber

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