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Şahika Ercument 2 Türkiye Rekoru Daha Kırdı

Şahika Ercument 2 Türkiye Rekoru Daha Kırdı

Honduras’da yapılan Dünya Kupasında Rekortmen Şahika Ercüment, 2 Türkiye Rekoru daha kırarak ülkemize 2 şampiyonluk madalyasıyla geri döndü.

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Şahika Ercüment haberi sosyal medya hesabından duyurdu;

'Honduras’da yapılan Dünya Kupasında 2 Türkiye Rekoru kırarak 2 şampiyonluk madalyası aldık Madalyayı Dünya Konfederasyon Başkanı Anna Arzhanova’dan almak ayrı güzeldi. 1 gün dinlenip antrenmanlara devam...'

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Vira Haber
 

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