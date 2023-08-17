Şahika Ercument 2 Türkiye Rekoru Daha Kırdı
Honduras’da yapılan Dünya Kupasında Rekortmen Şahika Ercüment, 2 Türkiye Rekoru daha kırarak ülkemize 2 şampiyonluk madalyasıyla geri döndü.
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Şahika Ercüment haberi sosyal medya hesabından duyurdu;
'Honduras’da yapılan Dünya Kupasında 2 Türkiye Rekoru kırarak 2 şampiyonluk madalyası aldık Madalyayı Dünya Konfederasyon Başkanı Anna Arzhanova’dan almak ayrı güzeldi. 1 gün dinlenip antrenmanlara devam...'
Vira Haber
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Etiketler : Şahika Ercument, Rekor
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