Bartın'da Yük Gemileri ve Tekneler Limana Sığındı
Bartın'ın Amasra ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle kuru yük gemileri ile balıkçı tekneleri limana sığındı.
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Amasra'da sabah saatlerinde saatteki hızı 40 kilometreyi bulan rüzgar, yaşamı olumsuz etkiledi. Rüzgar nedeniyle denizde dalgalar oluştu. Kötü hava koşulları nedeniyle balıkçı tekneleri ve kuru yük gemileri Büyük Liman'a demir attı.
Limana giremeyen 3 kuru yük gemisi ise zor anlar yaşadı. Ekipler anons yaparak şiddetli rüzgara karşı uyarıda bulundu.
Vira Haber
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