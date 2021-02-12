MSC Cruises, denizlerdeki ilk insansı robotik barmen Rob'un yer aldığı sürükleyici ve fütüristik MSC Starship Club'ın ayrıntılarını açıkladı. MSC Starship Club 16 Nisan itibari ile hizmete girdiğinde, hattın en yeni amiral gemisi MSC Virtuosa'da mevcut olacak.

MSC Cruises’ın, geleceğin uzay gemisi vizyonundan ilham alan bu entegre bar ve eğlence deneyimi - MSC Starliner One, fütüristik bir atmosfer yaratmak için en son teknolojilerle tasarlanmıştır. Buna 3D hologramlar, sürükleyici bir dijital sanat duvarı ve 12 kişilik dijital interaktif masa dahildir ve konuklara kişiselleştirilmiş galaktik turlarıyla uzayı keşfetme imkanı sunacaktır. Rob, tıpkı bir insan barmen gibi, kendine özgü kokteyllerini, alkollü alkolsüz ve çok sayıda kişiselleştirilmiş içeceği hazırlayacak ve sunacak, aynı zamanda sürükleyici bir deneyim için, insan benzeri ifadeleri içeren sesiyle misafirlerini ağırlayacak. MSC Starship Club'ın her yaş için mutlaka ziyaret edilmesi gereken bir cazibe merkezi olacak.

Konuklar, sipariş vermek için alanda yer alan ve özel olarak tasarlanan dikey dijital kokpitleri kullanacaklar. Rob daha sonra işe koyulacak ve tüm özel robotik becerilerini kokteylleri hazırlamak için kullanacak - alkollü içecekler, meyve suları ve şuruplar sunmak; karışımları oluşturmak; süslemek. Rob, etkileyici bir kokteyl yelpazesi hazırlamakla kalmaz, aynı zamanda misafirin sipariş verirken seçtiği dile göre 8 dil (İngilizce, İtalyanca, İspanyolca, Fransızca, Almanca, Brezilya Portekizcesi, Çince ve Japonca) konuşabilir. Konuklara duygu akışını hissettirmek için Led yüzünü kullanabilir, böylece konuklar kokteyllerini yudumlarken performansın tadını çıkarırlar.

Kokteyl hazırlığının durumu, uzay temalı deneyim içerisinde, alandaki dijital monitörler ve robotik adanın üzerindeki bant tarzı bir LED şerit aracılığıyla gösterilecektir. Kozmik kokteyller, MSC Starship Club deneyiminin kalıcı bir hatırası olarak misafirlerde kalabilen, özel tasarlanmış fütüristik bardaklarda servis edilecek. Konuklar, yolculuk boyunca birçok kez alana erişebilecek ve her seferinde Rob ile yeni bir etkileşim deneyimleyebilecek.

MSC Cruises, misafir deneyimlerinden ilham alarak sürekli olarak geleceğe bakıyor, benzersiz deneyimler yaratmak için son teknolojileri kullanmanın yeni yollarını arıyor ve misafir hizmetlerini bir sonraki seviyeye yükseltmek için gemide yeni inovasyonlar geliştiriyor. Bu en son yenilik, geleneksel bar deneyimini yeniden hayal ederek ileri bir seviyeye taşımak için, fütüristik ve sürükleyici bir eğlence alanı sunmak adına robotik ve dijital teknolojileri içermektedir.

MSC Starship Club, ilk orijinal konseptten bu yana yaklaşık altı yıldır yapım aşamasında ve Şirket bunu gerçeğe dönüştüren mühendislik çalışmaları ile gerçekten sınırları zorladı. Bu süre zarfında MSC Cruises, yıldız olarak, insansı bir robot ile özel olarak tasarlanan bir eğlence mekanı oluşturmak için robotik ve otomasyon, iç tasarım, eğlence ve dijital deneyim çözümlerinde liderleşen şirketlerin, önde gelen uzmanlarıyla birlikte çalıştı.

MSC Virtuosa, hattın en yeni amiral gemisidir ve bu yılın Nisan ayında hizmete girecektir. MSC Cruises gemilerinin her biri benzersizdir ve MSC Virtuosa’da yer alan Rob ile birlikte gemi misafirlerine yeni ve benzersiz deneyimler sunacaktır. Ayrıca en son teknolojileri ve çevreye duyarlı hizmetleriyle son derece donanımlı olacaktır.

Akdeniz'de çeşitli sayıda; üç, dört ve beş gecelik yolculukları tamamladıktan sonra MSC Virtuosa, 2021 yazında Norveç fiyortları ve Baltık başkentleri için bir dizi güzergah ile Kuzey Avrupa'da konuşlandırılacak.

Vira Haber