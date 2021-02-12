İTÜ Denizcilik Fakültesi (YDO) Mezunları Derneği Sosyal Yardım Vakfı (DEFAV)’ndan Med Marine’e Teşekkür Ziyareti

İTÜ Denizcilik Fakültesi (YDO) Mezunları Derneği Sosyal Yardım Vakfı (DEFAV) Med Marine Kılavuzluk ve Römorkör Hizmetleri İnş. San. Ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Recai Hakan Şen’i şirketin Kabataş’taki genel merkezinde ziyaret etti.

Vakıf Başkanı Asım İlker Meşe ve Yönetim Kurulu Üyesi Koray Karagöz tarafından gerçekleştirilen ziyarette, DEFAV’ın faaliyetleri, pandemi sürecinde yaşadığı zorluklar ve ihtiyaç duydukları destek görüşülürken, vakıf temsilcileri her yıl vakfa desteğini esirgemeyen Med Marine’e teşekkürlerini dile getirdiler.

Her sene DEFAV’a verdiği desteği bu zor pandemi sürecinde de eksik etmeyen Med Marine’e teşekkürlerini bir hatıra plaketi ile taçlandıran DEFAV yönetimi, Med Marine’in bu süreçteki desteği için düşüncelerini şöyle ifade etti: “2020 yılında başlayan Covid 19 salgınında vakfımıza göstermiş olduğunuz destek için çok teşekkür ederiz. Bu desteğiniz, YDO ruhunun yaşayan en büyük göstergesidir. Camiamız, ailelerimiz ve öğrencilerimiz adına en derin şükranlarımızı sunarız.”

Med Marine olarak DEFAV’a destek olmaktan her daim memnuniyet duyduklarını ve DEFAV yönetiminin bu nazik ziyaret ve jesti için teşekkürlerini iletti.