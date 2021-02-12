Korsanların Kaçırdığı 15 Türk Denizci Kurtarıldı!
Nijerya açıklarında 23 Ocak'ta korsanlar tarafından kaçırılan 15 Türk denizci kurtarıldı. Denizcilerin durumunun iyi olduğu bildirildi.
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Nijerya açıklarında korsanlar tarafından kaçırılan 15 Türk gemici serbest bırakıldı.
Nijerya'da, 15 Türk gemici sağlık kontrolünden geçirilecek.
Gemicilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtiliyor.
Vira Haber
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Etiketler : nijerya, gine körfezi, mv mozart
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