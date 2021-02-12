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Korsanların Kaçırdığı 15 Türk Denizci Kurtarıldı!

Korsanların Kaçırdığı 15 Türk Denizci Kurtarıldı!

Nijerya açıklarında 23 Ocak'ta korsanlar tarafından kaçırılan 15 Türk denizci kurtarıldı. Denizcilerin durumunun iyi olduğu bildirildi.

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Nijerya açıklarında korsanlar tarafından kaçırılan 15 Türk gemici serbest bırakıldı.

Nijerya'da, 15 Türk gemici sağlık kontrolünden geçirilecek.

Gemicilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtiliyor.

Vira Haber

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