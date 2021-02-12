ODEMED ve Vento Denizcilik Neptün Beyannamesi'ni İmzaladı

Covid 19 sürecinde dünya çapında yüzbinlerce denizcinin yaşadığı sıkıntıların en az zararla ve hızlıca atlatılması için hazırlanan Neptün Beyannamesini Ortaköy Denizcilik Mezunlar Derneği (ODEMED) ve Vento Denizcilik imzaladı.

Böylece ODEMED, Neptün Beyannamesini Türk Armatörler Birliği’nin (TAB), TURKKAPDER ve TÜRDEF‘in ardından Türkiye’den dördüncü imzalayan kurum oldu. Beyannameyi dünya çapında ise şimdiye kadar 450’den fazla denizcilik organizasyonu imzaladı.

Vento Denizcilik ise işletme ve armatör firması olarak beyannamenin Türkiye'deki ilk imzacısı oldu.

BEYANNAME NE İÇERİYOR?

Neptün Beyannamesi denizcilerin kilit çalışan olarak tanınması ve aşı önceliği, altın standart sağlık protokolleri oluşturulması ve uygulanması, mürettebat değişikliğini mümkün kılmak için gemi işletmecileri ve kiracılar arasında işbirliğinin artırılması, kilit denizcilik merkezleri arasında denizciler için havayolu trafiğinin sağlanmasını talep ediyor.

Vira Haber