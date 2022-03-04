Başaran Bayrak Meclis Üyelerini Bilgilendirdi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un 26 Şubat Cumartesi günü acil bir toplantı düzenleyip Ukrayna – Rusya savaşına ilişkin denizcilik sektöründe yaşanan veya yaşanabilecek sıkıntıları kendisine ilettiğini ifade eden Başaran Bayrak, toplantıda hem Ukrayna hem de Rusya ile çok yoğun çalıştıklarının bilgisini Bakan Muş ile paylaştığını kaydetti.

Türk tersanelerinde 30-40’a yakın bu ülkelere ait bayraklı gemilerin tamir-bakımının yapıldığını söyleyen Bayrak, şu an için bir sıkıntı yaşanmadığını ancak süre uzayıp herhangi bir banka transferlerinde veya sivil sistemlerinde gelecek bir kısıtlamalardan dolayı denizcilik sektörünün bu konuda zor durumda kalabileceği bilgisini toplantıda paylaştığını ifade etti.

Bayrak şöyle devam etti: “Savaşın uzaması durumunda Azak Denizi’nde ve Ukrayna sularında kalan Türk gemilerinin içerisindeki personelin kumanya veya diğer ihtiyaçları gibi durumlar nedeniyle ciddi problemlerle karşı karşıya kalacağımızı dillendirdik. Bunun yanında Türkiye’nin ağırlıklı olarak gemi sacını Ukrayna’dan ithal ettiğini halihazırda tersanelerimizin burada bağlantıları ve siparişleri olduğunu ve bu siparişlerin zamanında teslim edilmediğinden dolayı gecikmeler olup üçüncü muhataplara karşı süre bakımından zor durumda kalacağını, burada bir first majör durum söz konusu olacağını kendilerine anlattık. Bakanlıkta dile getirdiğimiz konuları dikkate alarak notlarını aldı.”

Vira Haber