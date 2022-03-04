İTÜ MTAL’ye Weidmüller’den Ziyaret

Ziyarette konuşan Genel Müdürü Birol Atay iyi yetişmiş insan kaynağının şirketlerin gelişiminde önemli olduğunu vurgulayarak küresel bir bakış açısı ve takım çalışmaları ile İTÜ MTAL’nin çalışmalarını mutlulukla takip ettiğini dile getirdi. ATAY Weidmüller olarak katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesi ve sektörün daha ileriye taşınması için "Okul-Sanayi İş birliği İstanbul Modeli" projesi çerçevesinde İTÜ MTAL’nin eğitimlerine geliştirdikleri endüstriyel güç, sinyal ve veri ortamında ürün, çözüm ve hizmetleri ile destek olacaklarını bildirdi. Atay okul ziyaretinden son derece memnun olduğunu ve ziyaretlerinin devam edeceğini kaydetti.

Uluslararası bir şirket olan Weidmüller altı üretim tesisi, 31 satış şirketi ve 60 aşkın temsilciği bulunuyor.

Vira Haber