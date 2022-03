Hakan Çendik Ukrayna – Rusya Savaşı’na İlişkin Görüş Bildirdi

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi ile birlikte bölgedeki gelişmeleri ve savaşın denizcilik sektörüne etkilerini dikkatle takip ettiklerini ve devletin idari kurumlarının yanı sıra İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın da bölgede bulunan gemi personeli ve gemilerin tahliyesi konusunda göstermiş oldukları üstün çabayı memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Çendik, Rusya’nın işgali ile başlayan bu savaşın bir an önce sonlanması temennisinde bulundu.

Gemi personellerinin ve gemilerinin savaş bölgesinde mahsur kalmasının tüm denizcilik camiasını endişelendirdiğini vurgulayan Çendik, “Gemilerimizde bulunan gemi personelimizin karşı karşıya kaldıkları savaş kaynaklı tehlikelerin yanı sıra gemilerdeki azalan kumanya miktarları ve olası yaşanacak sağlık problemleri de ayrıca kaygı verici bir durum ortaya çıkaracaktır. Ukrayna’da bulunan yabancı vatandaşların diplomatik girişimlerle tahliye edilerek ülkelerine ulaştırılması bir nebze olsa da bizleri sevindirmiştir. Bu umut verici durum umarım gemi personelimizi ve gemilerimizin de emniyetli bir koridor oluşturularak bölgeden tahliye edilmesi konusunda örnek teşkil edecektir” diye konuştu.

Çendik, Türkiye’nin Uyguladığı Dış Politikayı Yorumladı

Bölgede önemli bir konumda bulunan Türkiye’nin; Rusya ve Ukrayna’yla olan iyi ilişkilerinin yanı sıra savaş başlamasından itibaren uyguladığı dış politikanın, gemi personeli ve limanlardaki gemilerin bölgeden sağ salim bir şekilde kurtarılmasını sağlayacak en temel unsur olarak ön plana çıkacağını umut ettiğini söyleyen Çendik, konuşmasını şöyle sonlandırdı: “Bölgede söz sahibi olan ülkemizin göz bebeği olan denizcileri ve onların ekmek teknesi olan gemilerimizin bir an evvel tehlikeli bölgeden uzaklaştırılacağına olan inancımız sonsuzdur. İdaremizin ve deniz ticaret odamızın bu yolda atacağı her türlü çalışmaya sektörümüzün bütün paydaşları tarafından destekleyecektir. Temennimiz ve umudumuz o ki; gemi personelimiz ve gemilerimizin emniyetle bölgeden uzaklaşması ve bir an evvel bu savaşın sonlanmasıdır.”

Vira Haber